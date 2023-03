Spirited Thief

Spirited Thief est un jeu d'infiltration tactique au tour par tour développé par Koi Snowman Games et édité par Ishtar Games. A travers l'histoire d'Elaj, un voleur doublé d'un sorcier qui a accidentellement perdu ses pouvoirs, et de Trin, un esprit aussi amical qu'impertinent d'origine inconnue, ce titre nous invite à organiser minutieusement des casses de chambres fortes remplies de trésors et de secrets à dérober.