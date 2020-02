Spirit of the North arrivera aussi sur PC et Switch ce printemps

Sorti sur PlayStation 4 en novembre dernier, le sympathique Spirit of the North déboulera sur d’autres plateformes un peu plus tard dans l’année. Infuse Studio vient d’annoncer que le titre fera aussi son entrée sur Switch et PC au cours du printemps prochain, une bonne nouvelle pour celles et ceux qui ne voulaient/pouvaient pas le prendre sur la console de Sony.

Direction l’Islande

La sortie se fera au cours du printemps sans plus de précision sur la date de sortie. On sait cependant qu’il arrivera en version numérique via l’eShop et Steam, et que la fiche est déjà disponible sur la plateforme de Valve. Vous pouvez donc rajouter le soft à votre liste de souhaits si vous le désirez.

Il s’agit d’un jeu d’aventure qui se joue à la troisième personne et où l’on devra résoudre différentes énigmes pour avancer tout en apprenant plus sur l’environnement qui nous entoure. Avec une direction artistique forte et une ambiance unique, le titre ose le pari de n’avoir aucun dialogue ou récit pour raconter son histoire. Si jamais vous voulez en savoir plus sur le jeu, on vous invite tout simplement à consulter notre test de Spirit of the North.