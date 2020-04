Spirit of the North voyagera sur PC et Switch le 7 mai

Déjà disponible sur PlayStation 4 depuis novembre 2019, Spirit of the North va également faire son entrée sur PC et Nintendo Switch. On nous avait promis une arrivée pour ce printemps et le timing est respecté. On a désormais une date de sortie, et ce sera le 7 mai sur Steam et l’eShop.

Une aventure silencieuse

Très inspiré des titres contemplatifs à la Journey, Spirit of the North a de quoi séduire les amateurs du genre. Bien qu’imparfait, il propose une histoire inspiré du folklore nordique à travers de magnifiques paysages de l’Islande. Sans aucun récit, il tente de nous raconter quelque chose uniquement avec ses environnements et ses énigmes.

Si vous n’avez pas de PlayStation 4, vous pourrez donc essayer le titre sur PC ou Switch le 7 mai prochain. Sur l’eShop, il est listé au tarif de 20.99€ et devrait prendre un peu plus de 2 Go. Si jamais vous voulez en savoir plus sur ce qu’il raconte, on vous propose de consulter notre test complet.