Spice and Wolf VR 2 se montre avec un teaser et quelques images

Il semblerait que le succès du premier volet fût suffisamment convaincant pour que le studio Spicy Tails se lance dans une suite. Annoncé en 2019 et confirmé à la rentrée, Spice and Wolf VR 2 nous lâche désormais quelques images ainsi qu’un premier teaser, l’occasion d’apercevoir Holo et Myuri qui sont décidément particulièrement mignonnes.

Une sortie prochainement

Tout comme le premier volet, l’adaptation en réalité virtuelle promet une aventure légère et destinée aux amoureux de l’œuvre de Isuna Hasekura. On reste sur un jeu d’aventure qui nous raconte une histoire (qui, on l’espère, sera plus longue que dans le précédent titre) avec quelques interactions et des mini-jeux à effectuer.

Le casting vocal a aussi été confirmé, avec Ami Koshimizu et Jun Fukuyama qui prêteront bien leur voix respectivement à Holo et Lawrence, tout comme l’anime et la précédente adaptation. Ils sont rejoints par Aimi Tanaka qui jouera leur fille, Myuri, connu pour avoir doublé Marie Wentz dans Astral Chain et Himiko Yumeno dans Danganronpa V3.

Spice & Wolf VR 2 est actuellement en développement et sortira sur PlayStation VR, Steam – HTC Vive et Oculus (Rift & Go) -. Une version Switch est également prévue dans la foulée puisqu’il est bon de noter que l’aventure pourra être faite sur les mêmes plateformes sans casque, et donc sans la réalité virtuelle. La sortie est prévue « prochainement ».