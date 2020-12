Spice and Wolf VR 2 arrivera le 10 décembre

Après un premier volet qui semble avoir trouvé son lot de fans, le studio Spicy Tails revient à la charge avec une suite. Spice and Wolf VR 2, récemment teasé avec quelques images, a désormais une date de sortie. Prenez votre agenda puisqu’il arrive la semaine prochaine. Oui, c’est bientôt.

S’occuper de Holo en VR

Dans cette nouvelle aventure, très tournée vers l’histoire, le joueur pourra y retrouver Holo et Lawrence, qui gardent leur casting vocal de l’anime avec Ami Koshimizu et Jun Fukuyama. Cette suite nous parlera d’un léger incident qui s’est produit, et l’on pourra retrouver nos deux héros ainsi que leur fille, Myuri.

Prévu à une bonne vingtaine d’euros, les développeurs nous évoquent une histoire qui durent une bonne trentaine de minutes ainsi qu’un mode de jeu où l’on peut regarder une partie de l’anime aux côtés des personnages. A noter qu’un mode non VR est également proposé sur les différentes plateformes.

Sortie prévue le 10 décembre pour Spice and Wolf VR 2 sur Steam, Oculus Rift, Oculus Go, Switch et PlayStation VR. Il est proposé en anglais, japonais ou chinois.