Spellcaster University présente sa version 1.0 et ses nouveautés

Après un temps passé en accès anticipé, Spellcaster University se prépare à sortir dans sa version complète dans quelque temps. Histoire de nous montrer quelles sont les nouveautés à attendre du côté de cette version 1.0, Sneaky Yak Studio a fait un tour du côté de l’AG French Direct pour présenter tout cela en détails.

Envoyez vos étudiants combattre

Spellcaster University nous permettra de gérer notre propre académie de sorciers afin de repousser les forces du mal, en gérant aussi bien vos étudiants que vos professeurs.

Pour cette version 1.0 du jeu, on apprend qu’il sera possible d’envoyer les élèves accomplir des missions et explorer des donjons. Cette fonctionnalité prendra la forme d’un dungeon crawler et vous permettra de récupérer des ressources et de la réputation.

Spellcaster University sortira sur PC dans sa version 1.0 quelque part entre fin mai et début juin. Pour en apprendre plus sur le jeu, vous pouvez retrouver notre Indie Story consacré au titre que nous avons réalisé il y a peu.