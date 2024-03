SpeeDons : Record battu pour la dernière édition, plus de 2 millions d’euros récoltés pour Médecins du Monde

Un score des plus symboliques

Avec plus de 1,2 millions d’euros pour Médecins du Monde recueillis lors de la troisième édition, SpeeDons avait déjà réalisé un bel exploit. Mais cette année, les compteurs ont explosé grâce aux nombreux dons de la communauté, bien aidés par un spectacle de plus en plus divertissant. Ce sont ainsi 2 066 663 € qui ont été récoltés pour la même association au cours du dernier week-end. Record largement battu.

Un grand bravo à toutes les équipes et à toutes celles et ceux qui ont effectué des dons durant cette période. Naturellement, l’événement sera de retour l’année prochaine avec un objectif qui sera sans doute encore plus grand.

Et on vous rappelle que si l’événement est terminé, il est toujours possible de faire un don à n’importe quel moment via le site officiel de l’ONG.

SpeeDons 4ème édition. 2 066 663 € levés pour soigner l'injustice avec @MdM_France. Merci du fond du cœur pour votre temps et votre générosité. A l'année prochaine !#SpeeDons pic.twitter.com/uCPbD8H1cQ — SpeeDons (@SpeeDonsFR) March 3, 2024