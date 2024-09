Spectre Divide est disponible, plutôt deux fois qu’une

Situé entre Counter-Strike et Valorant (Mountaintop Studios est d’ailleurs composé en partie d’anciens de Riot Games), Spectre Divide est un FPS tactique ayant la particularité de vous laisser incarner deux corps à la fois dans des joutes en 3v3. Chaque joueur peut ainsi contrôler un second avatar, appelé le Spectre, avec lequel il peut interchanger en un instant. Le titre vise des ambitions compétitives assez assumées, ne serait-ce qu’en mettant en avant la partenariat avec Shroud (joueur professionnel très connu de Counter-Strike) qui a apporté son expertise tout au long du développement.

Comme ses modèles, le but du jeu est d’affronter d’autres équipes dans un mode de désamorçage ZEUS sur deux sites (A et B). L’univers nous emporte dans une ambiance rétro-futuriste influencée par les comic-books de science-fiction et l’animation japonaise des années 90. Spectre Divide se déroule en 2100 dans la ville de Breakwater, une métropole en plein essor composée de neuf quartiers uniques, chacun avec sa propre culture et sa propre personnalité. Un sport clandestin populaire, appelé Santai, utilise une technologie militaire nommée Dualité.

Ce divertissement fait intervenir des sponsors qui fournissent des kits de haute technologie pour le combat. 8 kits de sponsors sont disponibles au lancement dont quatre accessibles immédiatement et quatre autres à débloquer via la renommée (votre expérience en jeu) ou en utilisant des points Spectre. Le FPS propose des parties classés, des parties personnalisés pour jouer uniquement avec vos amis, une boutique et un Battle Pass.

Spectre Divide est disponible dès maintenant sur PC via Steam. N’hésitez pas à consulter notre dernière preview pour en savoir plus.