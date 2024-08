Spectre Divide : premières impressions sur ce FPS entre Counter-Strike et Valorant mettant en avant la dualité

Spectre Divide : une dualité qui change tout

Spectre Divide propose une approche rafraîchissante du FPS tactique, largement popularisé par Counter-Strike, mais aussi par la variante Hero-Shooter de Riot Games, Valorant. Le titre conserve les codes habituels du genre : nous sommes projetés dans une carte composée de deux sites, A et B. Une équipe a pour objectif de poser une bombe sur l’un de ces sites, tandis que l’autre équipe doit l’en empêcher. Contrairement aux matchs 5vs5 des exemples cités, Spectre Divide propose des joutes en 3vs3, avec une grande subtilité : la mécanique de dualité.

Chaque joueur peut ainsi contrôler un second avatar, appelé le Spectre, avec lequel il peut interchanger à tout moment. Il est donc possible de voyager d’un corps à l’autre en quelques secondes. Présentée ainsi, cette fonctionnalité peut sembler confuse et compliquée à maîtriser, mais en pratique, nous vous assurons qu’elle fonctionne très bien. Grâce à un appareil disponible à tout moment (et que l’on balance comme une grenade), il est possible de téléporter son avatar à l’endroit souhaité.

À elle seule, cette mécanique permet de mettre en place tout un tas de stratégies novatrices, mais surtout d’avoir une seconde chance lorsque l’on est K.O. une première fois. Elle a, en outre, été très bien pensée, dans la mesure où le corps que vous ne contrôlez pas est certes vulnérable, mais pas totalement passif, puisqu’une alerte se déclenche lorsque des bruits de pas ennemis se font entendre à proximité. Vous avez une alerte de couleur jaune lorsqu’un ennemi approche et rouge lorsqu’il est à quelques pas. Grâce à l’appareil de téléportation, vous pouvez ainsi laisser votre Spectre loin derrière pour prévenir d’une éventuelle attaque dans le dos ou encore jouer avec la verticalité des niveaux.

Pour ainsi dire, les passages en hauteur ne peuvent être atteints qu’à l’aide d’un Spectre, évitant ainsi de trop se concentrer sur les sauts pour atteindre des lignes de tir spécifiques. En outre, le Spectre permet de varier constamment ses stratégies. Vous pouvez ainsi faire en sorte qu’un ou plusieurs Spectres fassent du bruit sur un site pour attirer les défenseurs afin qu’ils délaissent l’autre site, puis téléporter les Spectres en attaquant rapidement avec les corps principaux. En positionnant astucieusement votre Spectre, vous pouvez aussi prendre les adversaires à contre-pied en changeant votre ligne de tir instantanément et les surprendre.

Que ce soit les cartes, les armes ou l’économie lors des parties, tous les aspects de Spectre Divide ont été conçus avec cette idée de dualité.

Un look anime rétro original

Même si ce n’est pas forcément un point sur lequel on s’attarde dans ce genre de titre, Spectre Divide n’a pas délaissé son lore, qu’il a soigneusement élaboré pour mieux mettre en avant ses références artistiques. Le jeu offre ainsi un rendu « anime » avec un cell-shading très proche de celui de Borderlands.

Spectre Divide se déroule en 2100 dans la ville de Breakwater, une métropole en plein essor composée de neuf quartiers uniques, chacun avec sa propre culture et sa propre personnalité. Un sport clandestin populaire, appelé Santai, utilise une technologie militaire nommée Dualité, permettant aux concurrents de contrôler un esprit et deux corps. Vous incarnez un néophyte dans cette discipline, cherchant la gloire et la fortune pour devenir le prochain champion de Santai.

Sa direction artistique est directement influencée par les comic-books de science-fiction et l’animation japonaise des années 90. Bien que les développeurs n’aient pas donné d’exemples concrets, on pense évidemment à des œuvres comme Akira ou Ghost in the Shell. On apprécie cette touche d’originalité artistique dans un milieu où les jeux compétitifs arborent presque tous un look se rapprochant de Fortnite. Néanmoins, cette explosion de couleurs rend parfois la lecture du jeu confuse, notamment lorsqu’il s’agit de distinguer les alliés des ennemis. Ce problème est exacerbé par la présence des spectres, qui ont un design différent du « corps principal ».

Car il existe également divers éléments cosmétiques permettant de personnaliser votre avatar et votre spectre. Bien que le jeu soit free-to-play, le modèle économique reste assez standard. Aucune lootbox ou autres éléments inquiétants à signaler : vous pourrez acheter des cosmétiques, des skins d’arme ou des sponsors, qui sont l’équivalent des factions (les factions peuvent aussi se débloquer en jouant).

Un jeu de tir déjà bien abouti

Si vous jouez à Counter-Strike ou Valorant, vous serez en terrain connu. Toutefois, contrairement à ces modèles où il faut souvent marquer un temps d’arrêt pour viser avec précision, le mode de tir « aim-down-sights » (ADS) de Spectre Divide vous permet de tirer en mouvement avec une précision fidèle au réticule. Cela peut être un peu déconcertant au début, mais on s’habitue rapidement à cette visée en plein mouvement. C’est particulièrement frappant lorsque l’on joue avec l’AWP, par exemple. De plus, chaque arme possède sa propre subtilité, notamment au niveau du spray qu’il faut maîtriser.

En revanche, le feeling des shotguns et des armes de poing n’est pas encore optimal selon nous. Le titre est encore en développement et il y a encore du temps pour peaufiner ces détails. Un dernier paramètre à prendre en compte est celui des sponsors. Essentiellement, il s’agit de packs d’équipements qui déterminent votre faction et, dans une certaine mesure, votre rôle au sein de l’équipe. Contrairement à Valorant, il ne s’agit pas d’un déluge de pouvoirs. Les sponsors ont beaucoup moins d’impact que dans le FPS de Riot Games et ne garantissent pas un kill. Ils sont avant tout là pour enrichir les possibilités stratégiques. Nous avons ainsi des grenades aveuglantes, des barrières, des grenades frag ou encore des soins. Vos coéquipiers ne peuvent pas choisir le même sponsor que vous, ce qui est une bonne chose pour ne pas être coincé stratégiquement.

Spectre Divide a été une agréable surprise et, malgré nos craintes concernant la dualité, celle-ci se révèle particulièrement ingénieuse et très intuitive à utiliser. Le titre possède en outre des bases solides en matière de FPS tactique à la Counter-Strike. Après un peu de peaufinage, nous serons sans doute face à un sérieux concurrent dans le domaine, avec tous les outils nécessaires pour se démarquer. Il n’a toujours pas de date de sortie officielle, mais si vous souhaitez l’essayer vous-même, sachez qu’un stress Test sera organisé du 3 au 5 août. Rendez-vous sur la page Steam pour vous inscrire.