Spectre Divide ferme déjà boutique, le shooter tactique n’aura vécu que quelques mois

Lancé au moment où Concord se ramassait et où le public questionnait vivement le marché des jeux service, Spectre Divide n’est pas arrivé dans un climat qui lui était très favorable.

Malgré ses quelques singularités, comme sa direction artistique très colorée, le jeu de Mountaintop ne rassemble aujourd’hui qu’une petite poignée de personnes par jour. Par conséquent, son studio annonce mettre fin à l’aventure Spectre Divide dans quelques jours, tout en fermant lui aussi ses portes :

« Malheureusement, le lancement de la saison 1 n’a pas rencontré le succès escompté pour pérenniser le jeu et maintenir Mountaintop à flot. Nous étions optimistes pour la première semaine. Environ 400 000 joueurs ont joué, avec un pic d’environ 10 000 joueurs simultanés sur toutes les plateformes. Cependant, au fil du temps, le nombre de joueurs actifs et les revenus générés n’ont pas suffi à couvrir les coûts quotidiens de Spectre et du studio. Depuis le lancement sur PC, nous avons optimisé au maximum notre capital restant, mais à ce stade, nous n’avons plus de financement pour soutenir le jeu. Cela signifie que Mountaintop fermera ses portes à la fin de cette semaine. Nous prévoyons de mettre Spectre hors ligne dans les 30 prochains jours, mais nous prévoyons de désactiver les nouveaux achats et de rembourser les sommes dépensées depuis le lancement de la saison 1 via les plateformes. »