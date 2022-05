Space Tail : Every Journey Leads Home annoncé, un voyage canin prévu pour cet automne

On le sait, les chiens sont les meilleurs amis de l’homme. Plus fidèle et adorable qu’un chat selon notre équipe. Il semblerait que ce soit également le meilleur compagnon de route pour le studio Longterm Games qui vient d’annoncer Space Tail : Every Journey Leads Home, leur nouveau jeu de plateforme, à paraître sur PC et Switch cet automne.

Une aventure spatiale qui a du chien

Prenant la forme d’un jeu de plateforme en 2.5D, Space Tail : Every Journey Leads Home va nous faire suivre les aventures de Bea, une chienne envoyée dans l’espace qui va vivre une incroyable histoire à la découverte de terres encore inexplorées. Sur sa route, elle fera la rencontre de nombreux extraterrestres, souvent hostiles, mais aussi parfois amicaux, avec qui elle pourra lier des liens.

Dans son communiqué, Longterm Games, nouveau studio fondé en 2020, n’hésite pas à citer de grands noms tels que Journey, Limbo ou encore Ori and the Blind Forest parmi les inspirations. Oui, rien que ça. Robert Ogłodziński, producteur exécutif, déclare d’ailleurs : « En premier lieu, Space Tail a pour but de divertir, mais devrait également faire réfléchir les joueurs, car ce n’est pas qu’une simple histoire d’un chien dans l’espace. C’est un hommage à tous les animaux guidant les humains vers les étoiles et un voyage dans le temps, où chacun d’entre nous jouait à des plateformers retro. »

Le titre nous permettra d’incarner une chienne qui n’a pas de super-pouvoirs mais qui va pouvoir compter sur ses sens, à savoir son odorat, sa vue et son ouïe. Trois composantes qui formeront une mécanique appelée Mode Détective, qui lui permettra de faire face aux multiples dangers en comptant sur son instinct. On nous évoque également un système de dialogue, basé sur le comportement des chiens, où chaque action peut avoir des conséquences, et deux compagnons qui viendront l’épauler dans sa quête, Comet Rose et le robot 8088Y.

Pour l’instant, Space Tail: Every Journey Leads Home n’a pas encore de date de sortie mais devrait sortir cet automne, d’abord sur PC et Switch, puis plus tard sur les autres supports.