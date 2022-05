Space Tail: Every Journey Leads Home

Space Tail: Every Journey Leads Home est un jeu de plateforme en 2.5D où l'on suit les aventures de Beo, une chienne envoyée dans l'espace. Celle-ci va faire de nombreuses rencontres, souvent peu amicales, et va devoir faire face aux extraterrestres. Pour ça, elle va devoir se fier à ses sens canins, en misant sur son odorat, sa vue et son ouïe. Un système de dialogues est présent, permettant de lier certaines relations avec les personnages, qui auront quelques conséquences sur la suite.