Soulframe : Les créateurs de Warframe dévoile leur nouveau MMORPG free-to-play

Si vous êtes un fan absolu de Warframe, un shooter free-to-play en vue à la troisième personne qui fêtera son 10ème anniversaire l’an prochain (oui déjà !), vous n’êtes sans doute pas passé(s) à côté de la dernière édition de la TennoCon. Organisé ce week-end, l’événement a été l’occasion pour Digital Extremes de faire plusieurs annonces dont une qu’on avait pas forcément vu venir : la présentation de leur prochain jeu intitulé Soulframe.

Un développement encore précoce

Bien que ce titre soit encore à un stade de conception peu avancé, le studio canadien a indiqué qu’il s’agira d’un « MMORPG hybride d’action free-to-play » intégrant un gameplay pensé pour la coopération en monde ouvert. Concernant l’univers, celui-ci délaissera la science-fiction au profit du fantastique et de la fantasy et aura pour thématiques principales « la nature, le renouveau et l’exploration. »

Autre information, fort de leur expérience accumulée sur le suivi de Warframe, les développeurs promettent que le développement du jeu sera « transparent, collaboratif et axé sur la communauté ».

Soulframe sortira à une date et sur une ou des plateforme(s) inconnue(s) pour le moment.