Soulja Boy va de nouveau lancer une console Soulja Game

On peut dire que le rappeur Soulja Boy entretient une histoire compliquée avec l’industrie du jeu vidéo. Malgré de premières tentatives désastreuses, l’américain remet le couvert avec une nouvelle console de salon toujours appelée Soulja Game Console.

Soujagain

On pensait le gag définitivement enterré en 2018, mais le rappeur Soulja Boy n’en démord pas et veut se faire une place dans l’univers du jeu vidéo. Ces deux cuisants échecs ne l’ont apparemment pas stoppé dans sa folie des grandeurs. Petit rappel si vous n’avez pas cliqué sur le lien un peu plus haut : il avait tenté par deux fois de revendre des consoles pirates faisant tourner des milliers de jeux sous émulateurs dont la majorité provenant d’ayants droit qui n’avaient, bien entendu, pas du tout approuvé la démarche.

En plus de l’utilisation illégale de nombreuses licences, on pouvait aussi critiquer la moralité de l’entreprise qui utilisait le système de « dropshipping »(acheter à très bas coût sur le marché chinois pour ensuite revendre bien plus cher). Il a ensuite fait marche arrière et a retiré ses produits de la vente, sans doute suite à des actions en justice bien que cela n’a jamais été confirmé. Toutefois, on sait par exemple que Nintendo ne fait vraiment pas de cadeau lorsqu’il s’agit de protéger ses propriétés intellectuelles.

Ainsi, on n’imaginait pas que le rappeur teaserait aujourd’hui une nouvelle Soulja Game Console. Nous avons même droit à un premier visuel via le profil instagram de la marque. A priori, il n’a rien à craindre de Nintendo cette fois-ci, mais le design ressemblant à celui de la Xbox One S et la manette PS2 sur le dessus (apparemment) ne laissent présager rien de bon. On ne sait pas encore ce qu’offrira cette nouvelle machine, toutefois le compte twitter « Soulja Game » nous en fait un bref résumé :

« Une toute nouvelle console fabriquée à partir de zéro, un tout nouveau design, plein de nouveaux jeux, de nouvelles offres. Faisons l’histoire. ». Sans être médisant, il y a de grandes chances pour qu’il y ait un loup quelque part mais seul le temps nous le dira. Nous vous tiendrons au courant si jamais la console se révèle être une sérieuse concurrente aux PS5/Xbox Series/Switch ou bien à celle de KFC.

Pour la petite histoire, cela intervient après son lancement réussi dans la vente de savons. Un investissement qui a payé en 2020 avec la pandémie.