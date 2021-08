Si l’on parle de fans arts, on peut émettre des doutes quant à la qualité du contenu du livre. Toutefois, il faut resituer un peu le contexte pour voir de quoi sera constitué ce dernier. On vous récapitule tout ce qu’il faut savoir sur cet artbook qui est le troisième projet de la maison d’édition Tune & Fairweather. On vous avait d’ailleurs déjà présenté celle-ci à travers leur première oeuvre : You Died: The Dark Souls Companion.

Un artbook signé par la communauté

Cet artbook naît de la collaboration entre la maison d’édition susnommée et la chaîne YouTube VaatiVidya, une chaîne consacrée aux titres éponymes de From Software qui rassemble une solide communauté. On compte 1,8 million d’abonnés actuellement. La personne derrière cette chaîne a plusieurs fois lancé des concours artistiques, avec bien évidemment comme thème les Souls, offrant l’opportunité à la communauté d’exprimer sa passion pour ces oeuvres.

Au vu de l’ampleur de la chaîne, on estime que VaatiVidya a dû recevoir bon nombre d’entrées. C’est en sélectionnant les plus pertinentes que Tune & Fairweather vont pouvoir préparer l’édition d’un tel livre. Si les artbooks officiels des différents titres de From Software sont déjà de très bonne facture, celui-ci permet une approche variée et intéressante puisqu’il met en avant des oeuvres au style artistique moins dirigé et plus hétéroclite.

Les infos sur le produit et le Kickstarter

Pour revenir à la campagne Kickstarter, celle-ci a démarré le 14 août avec un but initial de 50 000€. En moins de 40 minutes, cet objectif a été dépassé et le financement se situe maintenant aux alentours de 620 000€. Comptabilisant au total 256 pages, les illustrations s’articulent autour des défis artistiques lancés par VaatiVidya. On vous récapitule les cinq thèmes qui sont au centre des illustrations de ce projet :

Des nouveaux concepts de prothèse pour le bras du protagoniste de Sekiro

Illustrations de territoires encore inconnus dans l’univers des Souls

Concepts de boss dans Elden Ring

Illustrations sur le thème de Bloodborne II

Concepts des créatures du royaume nordique jamais exploré dans Demon’s Souls.

Chaque thème permet de mettre en avant un à un les fameux titres de From Software. Différents paliers sont bien évidemment présents et permettent d’obtenir diverses récompenses. Néanmoins, il faut dépenser 60€ afin d’acquérir le livre en format physique ainsi qu’une édition digitale DRM-free de ce dernier. Une offre plus minime à 15€ permet de recevoir uniquement le format numérique. L’expédition du livre est actuellement prévue pour avril 2022. Vous pouvez trouver toutes les informations sur la page Kickstarter du produit.