Après un début de mois sur les chapeaux de roue et la semaine passée qui était aussi pas mal garnie, voyons un peu ce qui sort dans les prochains jours. Encore une fois, on peut noter pas mal de sorties et il y en aura pour tous les goûts.

Quelles sont les sorties jeux du 27 avril au 3 mai 2020 ?

Sakura Wars (PS4) – 28 avril

Première sortie notable cette semaine, il s’agit de Sakura Wars. Licence méconnue en Europe, pourtant, il s’agit d’un nom très réputé au Japon. Il s’agit ici d’un reboot complet de la série sortie à la fin des années 90. RPG aux composantes actions, le titre prend place dans un Tokyo imaginaire et l’on participera notamment à des combats avec des mechas. Nos décisions auront aussi une importance avec un système de dialogue poussé.

Gears Tactics (PC) – 28 avril

La légendaire série Gears aura droit à un spin-off, qui sortira d’abord sur PC (Steam et Windows Store) puis plus tard dans l’année sur Xbox One. Dans Gears Tactics, l’histoire nous plongera une douzaine d’année avant les événements du premiers Gears of War et l’on y retrouvera Gabe Diaz et son équipe dans un jeu de stratégie au tour par tour. Très proche d’un XCOM, on pourra compter sur une quarantaine d’heures pour la campagne et une aventure complètement axée sur le solo.

SnowRunner (PC, PS4, One) – 28 avril

Alors qu’il aurait dû s’appeler MudRunner 2, Snowrunner a changé de nom et de cap. On reste sur un jeu de course/simulation où l’on sera à bord de bolides tout-terrain mais l’accent sera mis sur les terrains enneigés et les paysages montagneux. Soyez prêts à gérer votre véhicule sur des sols verglacés avec de sacrés défis qui s’annoncent.

Moving Out (PC, PS4, One, Switch) – 28 avril

Si vous êtes actuellement confinés chez vous avec votre famille, votre moitié ou en collocation, vous cherchez peut-être à tuer le temps avec des jeux familiaux. Cela tombe bien, Moving Out arrive et vous fera passer un bon moment sur le canapé. Résumons-le simplement : il s’agit d’un Overcooked mais façon déménageur de l’extrême. On devra donc déménager des maisons dans un timing serré et avec des scénarios souvent complètement loufoques. Pour en savoir plus, notre test de Moving Out est déjà en ligne.

Streets of Rage 4 (PC, PS4, One, Switch) – 30 avril

Plus de 26 ans plus tard, la célèbre série de beat them all fait son retour avec Streets of Rage 4. Chapeauté par la talentueuse équipe de DotEmu, en collaboration avec Lizardcube, on y retrouve l’essence de la série et l’histoire reprendra dix ans après ce qui s’était passé dans le troisième épisode avec le retour d’Axel Stone et Blaze Fielding.

D’autres sorties vont rejoindre ces dernières. Dans votre agenda, vous pouvez y mettre les sorties sur console de The Inner Friend, Daymare 1998 et Telling Lies, le 28 avril ou encore Call of Duty Modern Warfare 2 Campaign Remastered qui arrive sur PC et Xbox One, un mois après sa sortie PS4.