Malgré un début de mois sur les chapeaux de roue, la semaine passée était très calme. Finalement, c’est en cette fin de mois d’avril que les sorties s’enchaînent à nouveau. On va donc faire le point sur ce qui arrive dans les prochains jours, et plus spécifiquement, pour cette semaine du 20 avril.

Quelles sont les sorties jeux du 20 au 26 avril 2020 ?

Help Will Come Tomorrow (PC, PS4, One, Switch) – 21 avril

Help Will Come Tomorrow sera le tout premier jeu du studio Arclight Creations, et nous emmènera tout droit en Sibérie en 1917. Nous y incarnerons des passagers ayant survécu au déraillement d’un train, et qui devront survivre. Au programme vous aurez de l’exploration, du crafting, mais aussi des choix moraux qui influeront sur la relation entre les personnages. Le tout, avec un véritable aspect survie où il faudra veiller à l’état de nos divers protagonistes, aux diverses personnalités, tout en construisant un abri confortable pour y survivre jusqu’à l’arrivée des secours.

Trials of Mana (PC, PS4, Switch) – 24 avril

Remake HD de Seikei Densetsu 3, Trials of Mana signe également sa toute première entrée sur le territoire européen. Dans ce JRPG, on nous propose de suivre l’histoire de plusieurs protagonistes. En fonction des personnages choisis et des décisions prises, cela permettra de vivre plusieurs aventures.

Predator Hunting Grounds (PC, PS4) – 24 avril

Développé par les p’tits gars d’Illfonic qui avaient officiés sur un certain Friday the 13th: The Game, Predator: Hunting Grounds prendra la forme d’un titre multijoueur asymétrique. Un seul joueur pourra contrôler le predator, et quatre autres des mercenaires quelconques.

Un système de personnalisation pour les mercenaires et le predator seront de la partie, et les mercenaires auront à accomplir divers objectifs contre des ennemis en PvE. Tout ça, sous la menace du predator contrôler par un autre joueur, ayant pour objectif de les éliminer pour gagner la partie. En somme, nous aurons un système de jeu comme Evolve.

XCOM Chimera Squad (PC) – 24 avril

XCOM Chimera Squad est un standalone faisant suite à Xcom 2. Voyez ça comme une mise en bouche avant un éventuel XCOM 3, mais le titre propose tout de mêmes quelques nouveautés. Vous évoluerez dans une escouade composées de membres dotés de caractéristiques et profils uniques. En plus de du gameplay stratégique de la série, on retrouvera une gestion des assauts assez particulière.

Bien sûr, on a d’autres rendez-vous importants. On peut noter MotoGP 20, qui fera son entrée sur les consoles habituelles le 23 avril, Pong Quest, le 21 avril, ITTA et Brutal Rage, le 22 avril, ou encore Picross S4, Little Busters! et Filament le 23 également. On vous reparlera de tout cela en temps voulu.