Décidément, le mois de mars a été particulièrement riche. Après avoir enchaîné Animal Crossing New Horizons, DOOM Eternal, puis Persona 5 Royal, nous voici déjà en avril. Et le mois sera lui aussi particulièrement chargé. Evidemment, cette semaine, tous les regards sont tournés vers un seul et même jeu…

Quelles sont les sorties jeux du 6 au 12 avril 2020 ?

Disaster Report 4: Summer Memories (PC, PS4, Switch) – 7 avril

Sorti il y a déjà un p’tit bout de temps au Japon, Disaster Report 4 va débouler en Europe prochainement. Vous allez incarner un personnage dans une métropole dévastée par un tremblement de terre et vous allez devoir vous y échapper tout en faisant face à de terribles choix moraux. L’objectif du titre est de retranscrire la peur et l’ambiance d’un séisme.

Final Fantasy VII Remake (PS4) – 10 avril

Attendu au tournant par de nombreux fans et convoité par les nouveaux joueurs, Final Fantasy VII va faire son retour dans un remake complet, 23 ans après sa sortie sur PS1. On y redécouvrira Cloud et son groupe dans une revisite complète de l’oeuvre originale. Il faut s’attendre à beaucoup de changements et pas seulement sur le plan graphique. Tout Midgar pourra être exploré par exemple et énormément de contenus supplémentaires ont été intégrés.

Et voilà, c’est tout. On pourra toujours compter sur d’autres sorties, moins majeures, puisqu’il s’agit principalement de versions consoles. On a par exemple Below et Biped, qui feront leur entrée sur PS4 respectivement les 7 et 8 avril. On peut aussi noter Space Engineers qui déboulera sur Xbox One le 11 avril.