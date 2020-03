Sony va temporairement réduire la vitesse de téléchargement sur PS4 en l’Europe

Si le secteur du jeu vidéo est forcément touché par la crise actuelle (bien moins que d’autres milieux), les réseaux informatiques sont également sous pression, comme on a pu le voir avec le report de Disney Plus en France. Dans ce besoin de garantir l’accès internet à tout le monde en cet période, Sony participe à l’effort collectif en réduisant la vitesse de téléchargement sur sa console en Europe.

Des téléchargements moins rapides

Afin de ne pas surcharger les réseaux pour aider les personnes qui sont en télétravail, Sony a pris la décision de ralentir la cadence des téléchargements, comme le constructeur l’annonce sur son blog :

« Jouer aux jeux vidéo permet aux joueurs de se connecter avec leurs amis et leur famille tout autour du monde, ainsi que de profiter de distractions bienvenues durant cette période d’incertitude. Sony Interactive Entertainment travaille avec les fournisseurs d’accès internet en Europe afin de gérer au mieux les téléchargements et ainsi de préserver l’accès à internet pour toute la communauté.

Nous sommes convaincus qu’il est particulièrement important que nous fassions ce que nous pouvons pour aider à gérer les problèmes de stabilité internet qui surviennent alors qu’un nombre sans précédent de personnes participe au confinement social et devient de plus en plus dépendant de son accès à internet.

Les joueurs verront leurs téléchargements de jeux ralentir, voire subir des délais, mais pourront néanmoins profiter d’une expérience de jeu solide. Nous apprécions le soutien et la compréhension dont fait preuve notre communauté, et nous les remercions de faire ce qui est nécessaire de leur côté pour que chacun puisse profiter d’un accès à internet sans interruptions. »

Rassurez-vous, cela est temporaire. Dorénavant, votre débit risque d’être réduit si vous téléchargez un jeu ou une mise à jour sur PlayStation 4, et ce durant plusieurs jours, voire semaines. Vous pourrez toujours jouer en ligne bien entendu, puisque cela ne semble concerner que les téléchargements, qui représent une part importante du trafic internet.