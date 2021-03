Microsoft serait intéressé pour racheter Discord pour 10 milliards de dollars

Microsoft a déjà montré qu’il possédait un portefeuille bien rempli, et le géant américain compte bien le montrer une nouvelle fois après avoir racheté ZeniMax et Bethesda. Cette fois-ci, il semblerait que Microsoft soit intéressé par une autre société, toujours orientée gaming (d’une certaine manière), avec Discord, le logiciel de chat qui rassemble des millions de joueurs à travers le monde.

Un Game Pass boosté par Nitro ?

C’est une nouvelle fois Bloomberg qui rapporte l’information. Discord serait en cours de discussion avec plusieurs gros repreneurs et il semblerait que Microsoft soit en pôle position pour mettre la main sur l’entreprise, avec une offre qui dépasse les 10 millions de dollars. Rappelons, à titre de comparaison, que Microsoft a racheté ZeniMax et Bethesda pour la somme de 7,5 milliards de dollars.

Cependant, ce rachat ne serait pas déjà bouclé pour autant. Une source indique que Discord pourrait rester en solo et s’introduire en bourse en refusant toutes les offres.

Si Microsoft serait intéressé, c’est parce que le constructeur chercherait toujours à améliorer son Game Pass selon l’analyste Matthew Kanterman, qui pense que le service Nitro de Discord pourrait notamment intégrer le service d’abonnement pour offrir de multiples avantages. Il faut aussi rappeler que Microsoft s’intéresse de près à ce genre de service communautaire, puisque le constructeur avait déjà exprimé son souhait de racheter TikTok l’année dernière.

Rien n’est encore fait pour le moment, et l’article a aussi indiqué que Epic Games et Amazon ont aussi discuté avec Discord l’année dernière. Reste à voir si Microsoft pourra faire mieux avec une offre plus intéressante que ces deux autres géants.