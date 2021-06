Sony : Jim Ryan déclare vouloir encourager le cross-play

Entre le cross-play et Sony, ça n’a pas toujours été le grand amour. Cela s’est vérifié lors du procès entre Apple et Epic Games, où l’on a pu voir surgir des documents qui montraient à quel point le cross-play était très encadré chez le constructeur, mais aussi très limité. Pourtant, Jim Ryan, CEO de Sony, a visiblement changé de fusil d’épaule.

Pas à nous Jim, pas à nous

Répondant à une question du site Axios, Jim Ryan déclare alors que Sony veux plus de cross-play dans les mois et années qui vont suivre, notamment lorsqu’il parle de la popularité de jeux comme Fortnite ou Rocket League. Jim Ryan indique alors « Nous soutenons et encourageons le cross-play », tout en précisant que le nombre de jeux qui vont bénéficier de cette pratique vont être de plus en plus nombreux.

Une bonne nouvelle donc, même s’il faut évidemment remettre cela en perspective avec les documents qui ont récemment été rendus public. Contrairement à d’autres, Sony impose une contrepartie dans le cas où une personne qui jouerait massivement sur PlayStation irait faire des achat in-game sur d’autres plateformes.

Rappelons aussi qu’il y a peu, le président de Gearbox, Randy Pitchford, avait indiqué que le processus pour mettre en place le cross-play sur Borderlands 3 rencontrait des problèmes à cause des plateformes PlayStation.

Malgré les déclarations de Jim Ryan, il faut donc bien prendre en compte cela. On attendra de voir si la volonté de ce dernier se traduit par des exemples concrets dans les mois à venir.