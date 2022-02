Sony : Le projet Spartacus semble se rapprocher, de nouveaux détails révélés sur les prix

L’existence du projet Spartacus chez Sony ne fait désormais presque plus aucun doute, tant les rumeurs semblent se préciser de semaines en semaines. Le fameux « concurrent » du Xbox Game Pass pour PlayStation est encore flou à l’heure actuelle, mais certains insiders généralement fiables ont récemment donné plus d’informations autour du projet, à commencer par les tarifs qu’il pourrait afficher, à prendre avec des pincettes.

Trois paliers, trois prix

C’est encore une fois le journaliste Jeff Grubb, relayé par VGC, qui donne plus de détails sur la structure du service d’abonnement. On le savait déjà, Spartacus proposerait a priori trois strates d’abonnements. Grubb déclare que le service pourrait conserver le nom de PlayStation Plus, tout en plaçant le PlayStation Now aux oubliettes. Les trois paliers répondraient alors au nom de Essential, Extra et Premium.

Pour le pack Essential, il faudrait payer 10 dollars (à voir si ce sera 10 euros chez nous), et serait ni plus ni moins que le PS Plus que l’on connait aujourd’hui, avec des jeux gratuits tous les mois et la possibilité de jouer en ligne.

L’offre Extra, à 13 dollars, permettra quant à elle d’avoir accès à près de 300 jeux à télécharger. Grubb précise alors qu’il s’agirait de la bibliothèque téléchargeable du PS Now, celle qui ne nécessite pas forcément de cloud gaming.

Le pack Premium, affiché à 16 dollars, serait une combinaison du PS Plus actuel et du PS Now, avec l’accès à des jeux « classiques », donc des jeux allant de la PS1 à la PS3.

On attend maintenant une confirmation de la part de Sony, qui pourrait intervenir dans les prochaines semaines si tout cela est vrai.