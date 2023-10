Sony confirme le départ de Connie Booth, l’une des responsables les plus importantes de PlayStation

Ou son licenciement ?

Connie Booth est-elle partie de son propre chef, ou a-t-elle été licenciée ? Pour l’instant, le mystère reste entier. Si Sony a confirmé à Axios que l’intéressée ne faisait plus partie de l’entreprise, on ignore les raisons de son départ.

Avant que Sony ne prenne la parole, c’est David Jaffe – que l’on connait pour avoir co-créé God of War et Twisted Metal – qui avait indiqué que Booth avait été licenciée, en étant désignée comme le bouc émissaire de la stratégie de jeux service chez Sony, qui semble tomber à l’eau suite à la mise en pause du jeu multijoueur The Last of Us. Il est impossible de vérifier les sources de David Jaffe, qui n’est pas la personne du milieu la plus fiable malgré son historique, mais force est de constater que Booth ne fait effectivement plus partie de PlayStation à ce jour, comme l’indique Sony :

« Connie Booth a contribué au succès que connaissent aujourd’hui les studios PlayStation et à la création d’un environnement dans lequel la vision créative d’une équipe peut pleinement s’épanouir, ce qui a eu un impact positif sur de nombreux développeurs de jeux. Nous sommes reconnaissants pour les nombreuses contributions de Connie à l’entreprise et lui souhaitons le meilleur dans ses projets futurs. »

On ignore donc si elle est partie d’elle-même suite à des différents créatifs ou pour toute autre raison, donc pas de conclusion hâtive. On ignore aussi qui reprendra sa place.