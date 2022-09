Sony annonce un State of Play ce mardi 13 septembre 2022 avec 10 annonces

Décidément, la rentrée est bien chargée. Avec le Tokyo Game Show qui ouvrira ses portes plus tard dans la semaine, les constructeurs et studios sont prêts à faire de nombreuses révélations. Après Nintendo qui a confirmé un Nintendo Direct pour ce mardi, c’est au tour de Sony d’annoncer un State of Play pour ce mois de septembre. Voici les premières informations officielles.

En attendant un vrai PlayStation Showcase ?

Ce State of Play sera diffusé ce mardi 13 septembre 2022 à 23h59, pour ne pas dire minuit. Si l’on ne sait pas encore quels titres seront montrés, on sait cependant que la présentation va durer environ 20 minutes, avec des annonces de nouveaux projets ainsi que des mises à jour et du gameplay sur des jeux déjà connus. Au total, ce sont 10 jeux qui devraient être montrés, et qui sortiront sur PS5, PS4 et PSVR2.

Les jeux montrés seront principalement japonais, comme le mentionne Sony dans sa déclaration officielle. Logique, puisque le Tokyo Game Show ouvre ses portes. Mais il y aura tout de même quelques titres occidentaux montrés également. God of War Ragnarök ? Resident Evil 4 Remake ? Horizon Call of the Mountain ? Si l’on ne connait pas les productions qui vont être présentées, on peut tout de même miser une pièce sur l’un de ces jeux, en croisant les doigts pour un nouveau passage de Final Fantasy XVI, ce qui pourrait être assez probable.

Rappelons aussi que Konami doit faire une annonce pendant le Tokyo Game Show et pourrait profiter de l’une des émissions de la journée. On restera cependant prudent pour éviter un surplus d’engouement puisque les State of Play n’ont pas toujours été surprenants, et on espérait une vraie conférence PlayStation Showcase. Notre équipe couvrira bien sûr les annonces.