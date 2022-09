Square Enix annonce son line-up pour le Tokyo Game Show, Final Fantasy XVI compris

Autant mettre tout de suite les choses au clair, oui, Final Fantasy XVI et Final Fantasy VII Rebirth sont bien inclus dans le line-up de Square Enix pour le Tokyo Game Show, mais rien ne dit que ce sera pour montrer de nouvelles choses. Depuis quelques semaines, les éditeurs qui seront présents au salon japonais précisent leur line-up, mais il faut bien noter que ce n’est pas parce qu’un jeu est cité qu’il montrera forcément des détails inédits. Et c’est bien la même chose pour le catalogue de Square Enix.

Un gros programme, mais que du déjà vu ?

L’éditeur japonais a annoncé son programme complet, repris par Gematsu, où on y voit la présence de très nombreux jeux, de Forspoken à Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, qui seront par exemple tous les deux jouables. Mais tous les titres listés ici n’auront pas forcément des choses à présenter. Beaucoup ne seront présents que pour rappeler au public japonais ce que l’on sait déjà (le Tokyo Game Show étant souvent un salon de redites), avec des trailers diffusés dans le Mega Theater du salon.

On sait pourtant que Final Fantasy XVI doit donner des nouvelles cet automne, ce qui pourrait concorder avec la tenue du TGS (oui on sait, le vrai automne démarre le 23 septembre). Mais on imagine que le jeu a plus de chances de donner des nouvelles lors d’un PlayStation Showcase, que lors du salon, donc n’attendez pas forcément quelque chose de neuf de ce côté, sauf en cas de surprise.

Voici le line-up complet de Square Enix pour le Tokyo Game Show 2022, qui se tiendra du 15 au 18 septembre :