Sony annonce les Inzone Buds, ses écouteurs gaming sans fil et le casque H5

Inzone Buds, les écouteurs gaming sans-fil

Hier, la présentation de ces nouveaux produits a été quelque peu éclipsée par une autre annonce du groupe, celle de nouveaux modèles pour la PS5. Timing pourtant choisi par la gamme INZONE du constructeur japonais pour dévoiler trois nouveaux produits : de nouveaux écouteurs et deux nouvelles variantes pour ses casques. Et ce sont bien sûr les INZONE Buds qui font office de grande nouveauté.

Première paire d’écouteurs sans fil pensée pour le jeu vidéo, les Buds s’ajoutent ainsi à la gamme INZONE en nous promettant « une expérience de jeu immersive sur PC et consoles ». Ces derniers profitent des technologies connues chez le fabricant, notamment le son spatial 360, qui permet de bien entendre la direction et la distance des bruits autour de nous. On pense évidemment aux jeux d’action ou de tir où l’on peut tenter de localiser l’adversaire rien qu’avec le bruit environnant. Idéal pour l’immersion. Une technologie qui s’accompagne d’une application sur smartphone, 360 Spatial Sound Personaliser, pour créer un profil d’écouter personnalisé.

Vendus comme des écouteurs à réduction de bruit, l’objectif est de renforcer l’immersion en atténuant les bruits de fond autour de vous. Un microphone avec réduction de bruit est également présent et les commandes sont tactiles. On nous promet une autonomie de 12 heures en jeu et une latence intérieure à 30 ms.

Des promesses que l’on pourra bientôt découvrir puisque la sortie est prévue « prochainement », théoriquement courant octobre. Ces écouteurs INZONE Buds sont accompagnés de leur étui et d’un adapteur USB et seront disponibles en deux coloris, noir et blanc. Côté tarifs, ils seront commercialisés à 220€. Les précommandes seront lancées dans les jours à venir.

Un nouveau casque Inzone H5 et une variante H9

Dans la foulée, Sony en a également profité pour annoncer deux nouveaux casques. Le premier est inédit, le INZONE H5 et vient remplacer le H7 précédemment sorti en 2022. Version améliorée et plus abordable, puisque vendu 20€ moins cher que ce dernier, le INZONE H5 propose une double connectivité (RF 2,4 GHz et prise jack 3,5M) et garde les forces de la marque, entre la réduction de bruit, son micro bidirectionnel et le son 3D.

On regrette cependant la disparition du Bluetooth sur ce H5 qui n’en profitera pas. Lui aussi sortira prochainement puisque attendu pour les prochaines semaines et sera vendu au prix de 150€. Pour le reste, on retrouve un casque assez similaire, avec une construction légère de 260 grammes, et pensée pour les longues sessions, promettant 28 heures d’autonomie en sans fil.

Enfin, notez rapidement que le H9 aura droit à sa déclinaison en coloris noir. Le casque était déjà disponible en blanc et va donc proposer une alternative noire, sans changement sur sa conception. On reste toujours sur un produit haut de gamme vendu à 299€ et qui sera vendu prochainement. On vous tiendra au courant de l’ouverture des précommandes.