Sony a lancé son label PlayStation PC pour les portages de ses jeux

Ce n’est désormais plus un secret, Sony s’intéresse de très près au marché du jeu PC, et on l’a récemment vu avec la sortie de God of War sur Steam programmée pour le mois de janvier. Tandis que l’on attend de voir si la rumeur concernant le portage de Sackboy: A Big Adventure va se concrétiser ou non, Sony a silencieusement lancé son label PC.

Un nouvel label pour mieux identifier les jeux

Désormais, les jeux PlayStation qui arriveront sur PC sera sous l’égide du label « PlayStation PC LLC » en tant qu’éditeur, et ce nouveau nom prend effet dès maintenant, comme on peut le voir sur les fiches Steam des portages déjà listés, comme God of War. Selon Corporation Wiki, ce nom de marque a été déposée un peu plus tôt dans l’année, en avril.

Qu’est-ce que cela change ? Pas grand chose au final puisque ce n’est qu’une question d’apparences, si ce n’est la volonté claire de Sony de considérer le marché PC comme un secteur d’importance à l’avenir.