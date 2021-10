Sackboy: A Big Adventure pourrait bientôt débarquer sur PC

Sony est de plus en plus enclin à porter ses exclusivités sur PC, comme on a pu le voir avec l’annonce récente du portage de God of War, prévue pour le 14 janvier 2022. Alors qu’on se demande déjà quelle sera la prochain exclusivité PlayStation à avoir ce genre de traitement, il semblerait SteamDB ait déjà vendu la mèche.

Après Kratos, au tour de Sackboy ?

Ce sont des utilisateurs de Resetera qui ont remarqué un lien sur SteamDB, le site de la base de donnée Steam, vers un jeu qui n’est pas encore nommé et qui semble suggérer que le sympathique Sackboy: A Big Adventure pourrait faire son entrée sur PC prochainement. Il est alors fait mention du nom de code du jeu, à savoir « Marmalade », qui était dans le gros leak de Nvidia GeForce il y a quelques semaines, comme le portage PC de God of War d’ailleurs.

Tout porte à croire que Sackboy devrait donc prochainement débouler sur PC avec un nouveau portage, même si Sony n’a pas encore commenté l’information. Allez, la prochaine fois, c’est Bloodborne ?