Sonic Frontiers en révèle enfin un peu plus dans une longue bande-annonce

Pendant un temps, le concept de Sonic Frontiers a paru très flou, surtout lorsque Sega nous parlait d’Open Zones plutôt que d’un vrai open-world. Et à la vue du trailer qui sort aujourd’hui, on peut se demander pourquoi celui-ci n’est pas arrivé un peu plus tôt dans l’année, car il aurait pu éclaircir pas mal d’interrogations que le public pouvait se poser. L’éditeur nous offre aujourd’hui un trailer qui fait le tour de ce que le jeu aura à proposer, et on sait maintenant mieux à quoi s’attendre pour ce nouvel épisode.

Tour d’horizon des nouvelles aventures du hérisson bleu

Entre les combats, le Cyber-Space, la liberté accordée à Sonic ou encore les mystères des Starfall Islands, tout est un peu plus clair avec cette vidéo (pensez à activer les sous-titres français) qui revient sur les différentes spécifiés du jeu, nouvelles images de gameplay à l’appui.

Mais si vous souhaitez en savoir plus, n’oubliez pas qu’une preview réalisée par nos soins lors de la Gamescom est d’ores et déjà disponible, tout comme notre interview de Īzuka Takashi de la Sonic Team qui nous en dit plus sur le jeu.

Sonic Frontiers sortira le 8 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.