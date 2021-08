Sonic 2 le film : Idris Elba sera la voix anglaise de Knuckles

Après avoir été bien seul lors de son premier film, Sonic devrait retrouver ses compagnons habituels dans la suite et on connaît déjà celui qui prêtera sa voix à Knuckles dans la version originale du film. Il s’agit d’un certain Idris Elba que l’on attendait pas forcément ici. Le site Illuminerdi disait en février dernier que le rôle irait plutôt à Jason Momoa, comme quoi on avait raison de vous mettre en garde sur les rumeurs.

On l’attendait en James Bond, il arrive en Knuckles

Chez ActuGaming, on doit bien admettre qu’Idris Elba est l’un de nos acteurs préférés (avec Henry Cavill et Chris Evans que je dois aussi citer pour éviter des problèmes avec le reste de la rédaction). Mais il faut aussi reconnaître que sa filmographie n’est pas des plus impressionnantes (n’est-ce pas The Dark Tower ou Cats ?).

Mais il est actuellement très bon dans The Suicide Squad (et moins dans la pub Fortnite où il fait la promo du skin de son personnage). L’acteur que l’on connaît surtout pour The Wire (Sur écoute), Luther, le rôle d’Heimdall dans le MCU, The Office (oui oui), Pacific Rim ou même Hobbs & Shaw n’est pas un total inconnu dans le monde du doublage.

Il a ainsi prêté sa voix à Shere Khan dans le remake du Livre de la Jungle et au Chef Bogo dans Zootopia (le buffle capitaine de police). Il poursuit donc sa série d’animaux avec un échidné. Niveau jeu vidéo, on a aussi pu l’entendre en tant que Truck dans Call of Duty Modern Warfare 3, Heimdall dans Lego Marvel’s Avengers ou comme l’entraîneur dans le mode histoire de NBA 2k19.

Pas beaucoup plus d’informations sur la sortie de Sonic 2 le film en revanche mais il faut avouer que l’on est déjà extrêmement curieux de voir quel standuppeur, youtubeur ou sportif s’occupera de la voix française de Knuckles lors de sa sortie prévue pour 2022.