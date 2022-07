L’exploration de l’appartement a donné lieu à une rencontre avec B-12 aussi touchante qu’importante. À l’approche des taudis, lieu de ce quatrième chapitre de Stray, de nouvelles interactions sociales semblent attendre notre héros poilu.

Trouvez de l’aide

Approchez vous du robot qui fait le ménage. Votre présence n’a pas l’air d’être souhaitée, et l’alerte est donnée. Essayez tout de même de vous frayer un chemin à travers les ruelles, bien que tout le monde vous ferme ses portes.

Vous faites finalement face au Gardien. Grâce au savoir de B-12, vous pouvez désormais comprendre les robots, et vous apprenez que les villageois vous ont confondu avec un Zurk, le nom de ces fameuses créatures qui pullulent dans les coins sombres de la ville.

Maintenant que vous êtes accepté, montrez la carte postale au Gardien. Celui-ci se moque de l’Extérieur et des personnes qui ont souhaité le rejoindre, fort justement appelées Extérioristes. Seul l’un d’entre eux, Momo, est encore dans les taudis.

Rejoignez le panneau à néons oranges, montré par le Gardien, en montant sur la poubelle et les ventilations devant vous. Vous arrivez près d’un robot qui jette des pots de peinture à un collègue. Passez derrière lui et grimpez sur les toits historie d’arriver sous le balcon de Momo.

Sautez sur les ventilations à gauche et passez par la fenêtre pour atteindre votre destination. Parlez à Momo en lui montrant la carte postale. Dépité, il vous confirme que ses amis ont quitté la ville après avoir fait des recherches sur les Zurks et l’Extérieur.

Il vous lègue un carnet que B-12 analyse. Le petit drone nous encourage à trouver les autres carnets. Les Extérioristes répondent au nom de Clémentine, Zbaltazar et Doc et leurs appartements sont reconnaissables au logo affichant un visage sur fond bleu.

Les carnets sont à collecter dans l’ordre que vous le souhaitez, sachant que chacune des localisations ci-dessous partent de chez Momo.

Récupérez les carnets

Le carnet de Clémentine

L’appartement de Clémentine est celui indiqué par B-12, pile en face de la fenêtre de Momo. Passez par les toits et empruntez le tuyau afin d’atteindre l’intérieur de l’appart’. Traversez la porte aux vitres cassées puis montez sur le PC de Clémentine pour collecter son carnet.

Le carnet de Doc

En sortant de l’appartement de Momo, celui du Doc se trouve sur la droite. Passez par les toits et faufilez-vous par la petite cavité en bas de la porte. Dirigez-vous vers le fond de l’appartement où reposent de nombreuses piles de livres.

Sautez par-dessus et examiner le mot sur le lit. Vous récupérez les clés d’un coffre ainsi qu’un indice sur sa localisation. Sortez de la chambre, allez à gauche, puis à droite. D’autres piles de livres cachent le coffre. Bondissez sur les piles pour tout faire tomber et ouvrez-le. Il contient le carnet de Doc.

Le carnet de Zbaltazar

L’appartement de Zbaltazar est à gauche, en sortant de celui de Momo. Laissez-vous tomber et passez derrière le réceptionneur de pots.

Grimpez sur les ventilations pour atteindre le toit. Stoppez la ventilation en retirant le bloc d’alimentation et sautez dans l’appartement. Bondissez sur les deux piles de carton près de l’évier. En partant de la deuxième pile, un carnet en tombe.

Ramassez-le puis sortez par la fenêtre après avoir gratouillé le rideau.

Maintenant que tous les carnets sont réunis, retournez voir Momo. Montrez-lui tous les carnets, ce qui lui redonnera l’espoir de retrouver ses amis.

Il arrive à réparer la radio dysfonctionnelle mais il reste à l’installer au sommet d’une tour présente sur les toits, au sommet de la ville. Notre petit père est le plus à même de réussir cette mission, et pour cause, l’endroit fourmille de Zurks.

Stray est disponible en version numérique sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et est compris dans l’abonnement PlayStation Plus Extra dès sa sortie. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.