Cette nouvelle quête de Biomutant commence directement après votre combat contre le Grotoudou de la quête Un autre monde, et ce juste après avoir pénétré dans les souterrains.

Ce guide est réalisé à partir d’un personnage orienté vers la lumière. La quête peut donc différer si vous êtes dans le camp des ténèbres.

Rencontrer les troupes

Dès votre entrée dans les ruines, prenez à votre gauche pour aller récupérer le Métalopoing, équipez-le, puis traversez le couloir pour aller frapper le mur délabré trois fois de suite en chargeant votre attaque comme indiqué à l’écran.

Plus loin, sur la ligne de metro, vous ferez la rencontre de plusieurs monstres à exterminer, avant de vous rediriger vers la surface. Avant cela, fouillez les poubelles au alentour et montez par l’escalier de droite pour apercevoir un panneau qui vous donnera accès à la quête Savoir de l’ancien monde.

Pour continuer la quête principale, revenez sur vos pas pour ouvrir une porte située entre les deux escaliers précèdent avec votre pied de biche pour récupérer quelques ressources.

Puis prenez l’escalier de gauche et suivez le chemin jusqu’à tomber sur un cabinet de toilettes, dans lequel vous pourrez récupérer votre premier Chasse-cacas (eh oui), qui lancera la quête annexe Trouver les Chasses-cacas. Suivez ensuite simplement le chemin pour remonter à la surface.

Vous pouvez fouiller Brikville ou continuer directement votre chemin en suivant l’indicateur jusqu’au camp ennemi. Sur le chemin, vous traverserez des tranchées, avec une cache qui est présente et qui contient un coffre et un conteneur à Bioblob. Vous trouverez ensuite deux compères prêts à envahir l’avant-poste.

Conquérir l’avant-poste

Débarrassez-vous des gardes, puis faîtes attention aux casaboums qui vont apparaitre. Pour les détruire, vous devez attendre qu’ils vous jettent une bombe dessus afin de les renvoyer avec votre plus beau home run en appuyant sur la touche d’attaque au bon moment.

Effectuez ensuite un casse-tête puis ouvrez le pont-levis. Battez les gardes en chemin pour libérer le prisonnier présent sur la route, puis allez dans l’armurerie pour récupérer le fusil Extermino Frugrapster.

Dans la nouvelle arène, tuez rapidement les gardes en prenant garde au sniper, puis un gros monstre apparaitra. Eloignez-vous et faites en sorte de placer la colonne qui soutient la planque du sniper entre vous et le monstre, pour que ce dernier fonce dessus à plusieurs reprises. Suivez ensuite les indication et lancez un tonneau vers la porte avant de lui tirer dessus pour le faire exploser.

Vous débloquerez alors une arme tribale, et vous terminerez cette première quête. Cependant, la quête des guerres tribales se poursuit tout au long du jeu jusqu’à l’unification des tribus. Vous devrez donc recommencer le processus dans les forteresses et avant-postes ennemis de votre choix, avec parfois plusieurs styles d’assauts.

Dès lors que vous aurez conquis deux forteresses ennemis, un choix vous sera proposé. L’alliance des tribus, qui mettra fin à la quête et fera passer toutes les tribus sous une et même bannière, ou la poursuite de la conquête. Dans ce dernier cas, vous devrez simplement continuer à prendre d’assaut les forteresses jusqu’à la dernière, ce qui ne changera pas grand chose hormis rajouter un peu de challenge et de durée de vie.

Biomutant est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.