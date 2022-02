De gros ennuis | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Parmi les quêtes annexes présentes dans la zone des Couards dans Horizon Forbidden West, la quête de niveau 5 De gros ennuis mettra en scène des mineurs en danger. Interagissez avec Korvend le contremaitre pour déclencher la mission et partir à la rechercher des deux mineurs disparus.

Récompenses : 2 points de compétence + 1250 XP + Peinture de visage Artificière oseram

Trouver les mineurs disparus

Pénétrez dans le Canyon Pourpre se trouvant devant vous et prenez tout de suite à gauche. Accroupissez-vous puis plongez pour accéder à la prochaine salle. Fouillez les coffres en dehors et sous l’eau puis suivez le chemin tout droit pour trouver le chemin bloqué. Prenez garde par ailleurs à votre jauge d’oxygène.

Sortez de l’eau et parlez aux mineurs. L’un deux est blessé et l’autre vous avoue que le tunnel de drainage de l’eau est bloqué et qu’ils ne peuvent donc pas ressortir.

Drainer la mine

Trouver l’obstruction

Sautez sur la gauche des mineurs, plongez pour ressortir auprès d’une échelle en hauteur. Vous pouvez utiliser la propulsion pour progresser. Grimpez à l’échelle pour trouver l’origine de l’obstruction.

Rejoindre le chariot de mine

Plongez dans le prochain bassin et rejoignez l’autre rive de la pièce. Repérez l’échelle en hauteur, montez puis sautez de poutre en poutre en allant vers la gauche. Au bout du tunnel, vous tombez face à des tunneliers. Plongez pour fouiller un coffre présent tout au fond puis remontez par l’autre rive en escaladant.

Cela vous permettra d’éliminer discrètement une machine. Vous pouvez aussi tirer sur les champignons afin qu’ils libèrent un nuage vous camouflant durant quelques secondes. Une fois les 3 machines détruites, montez en suivant le chemin à disposition et suivez les rails. Prenez à droite au bout et montez en utilisant les points d’accroche.

Accroupissez-vous et retombez de l’autre côté. Faites tomber l’échelle puis utilisez l’attracteur pour tourner la poutre se trouvant en face de vous et la positionner afin de l’utiliser. Prenez de l’élan, sautez et grimpez.

Déclencher les explosifs

Approchez-vous du chariot et regardez la cutscene pour voir la libération du passage entrainant le drainage de la mine. Cela a malheureusement attiré l’attention de machines (tunneliers et pillards) qu’il vous faudra abattre (vous n’êtes pas obligés ceci dit).

Retourner voir les mineurs

Repérez la cacade obstruée par deux caisses puis utilisez l’attracteur pour libérer le passage. Montez et rejoindre les mineurs. Puis, retournez voir Korvend à l’extérieur pour mettre un terme à la quête.

