Le lore de Far Cry 6 est remplit de légendes et autres histoires rocambolesques. Parmi les collectibles que l’on peut trouver dans le jeu, les coffres cryptogrammes font partie des éléments assez faciles à obtenir et renfermant souvent un butin de haut niveau. Pour trouver ces coffres disséminés un peu partout, il vous faudra vadrouiller sur la carte et dès lors, vous verrez apparaître sur celle-ci un logo représentant un coffre.

Pour ouvrir ces 15 coffres, il vous faudra trouver les 30 tableaux cryptogrammes dissimulés non loin des coffres correspondants. Ces petits affiches oranges représentent un animal ou un objet typique de l’île. Il vous faudra suivre les flèches bleues qui vous mèneront vers eux ainsi que le tintement du carillon présent à proximité.

Chez ActuGaming, nous vous proposons un guide complet pour trouver tous ces tableaux et ainsi obtenir le trophée « Casse-tête ». Nous avons réparti les tableaux par régions de Yara avec une répartition comme suit :

Isla Santuario : 1 coffre (2 tableaux).

Libertad HQ : aucun coffre.

Madrugada : 4 coffres (8 tableaux).

Autres régions à venir…

Isla Santuario

N°01 et N°06 (Quito)

Vous trouverez l’unique coffre de cette île tout près d’une maison au nord-ouest de la ville d’Armonia, à la pointe de la province de Quito, que vous visitez au tout début du jeu.

Il vous faudra suivez les flèches pour trouver les 2 tableaux nécessaires à l’ouverture du coffre. Le tableau n°1 – Drapeau yaran se trouve sur le toit de cette même maison, et le n°6 – Palmier royal, se trouve dans un petit tube blanc sur la droite de la maison.

Une fois trouvés, retournez au coffre pour l’ouvrir et obtenir la récompense Gants de protection chimique II.

Madrugada

N°10 et N°25 (Costa Del Mar)

Vous trouverez ce coffre que vous pouvez ouvrir grâce à 2 tableaux cryptogrammes au niveau de Poesia, une ville dans la Costa Del Mar. Une fois dans la ville, au bord de l’eau, vous trouverez le coffre. Suivez les marques bleues pour vous diriger vers les tableaux. Il vous faudra nager, utiliser un bateau ou encore un jet-ski pour rejoindre les amas de pierre juste à gauche du coffre, plus loin.

Une fois sur ces amas de pierre, vous trouverez le premier tableau, le n°10 – Coq. Puis, reprenez la route et continuez sur la même lignée pour rejoindre une zone où vous attend un grappin, près d’une plage.

Montez et trouvez le deuxième tableau, le n°25 – Yara Libre. Une fois les tableaux trouvés, vous pouvez retourner au coffre et l’ouvrir pour trouver les Gants d’émeute II.

N°22 et N°03 (Costa Del Mar)

Vous trouverez ce nouveau coffre au lieu-dit Bungalows D’El Dorado, dans le sud du Parc Serpentino dans la province Costa Del Mar. Il vous faudra monter au sommet d’une tour pour trouver le coffre et le visuel des 2 tableaux à retrouver.

Descendez et poursuivez sur le chemin en face du coffre pour vous diriger vers la plage. Vous trouverez le tableau n°22 – Chien contre un rocher.

Si vous descendez encore un peu plus vers la pointe, vous trouverez le deuxième tableau le n°3 – Cochon contre un rocher également. Revenez vers le coffre cryptogramme pour dégotter les Bottes d’émeutes II.

N°28 et N°12 (Aguas Lindas)

Vous trouverez ce coffre sur le balcon du Refuge d’Ida, dans la province Aguas Lindas. Il va falloir partir en mer, tout droit en direction des petits îles en face du ponton se trouvant après le coffre.

Allez sur la plus grosse île devant vous et grimpez en haut du plus gros amas de rochers pour trouver le tableau n°28 – Papillon Reine yarane, puis descendez et suivez les flèches pour vous trouver dans un coin de pêche de requin.

Prenez garde aux requins qui rodent, faites les fuir ou tuez-les pour être tranquille, sinon plongez directement dans le coin de pêche pour trouver sur une planche au fond de l’eau le tableau n°12 – Requin, avant de revenir au coffre et de trouver le Gilet d’émeute II.

N°16 et N°19

Pour le dernier coffre de cette région, il vous faudra vous rendre dans la ville de Verdera, dans la province de Lozania. Il vous faudra monter sur un bâtiment surplombé par une énorme affiche de propagande au nord de la ville.

Montez sur le bâtiment en utilisant le toit de la station essence et grimpez à l’échelle pour trouver le coffre. Retournez-vous et repérez les multiples bouts de draps bleus qui jonchent un chemin sur les toits pour trouver à tour de rôle les tableaux n°16 – El Trompo et le n°19 – Fleur Mariposa du matin, avant de revenir au coffre cryptogramme et découvrir votre récompense.

Valle de Oro

N°13 et N°29 (Cruz Del Salvador)

Vous trouverez ce coffre dans la province de Cruz Del Salvador, au niveau de la Vallée Sabiduria, au sud de la Vallée de Los Sabios. Au sommet d’une tour de guet dans un champ, vous trouverez le coffre et les tableaux que vous devez rechercher.

Le premier tableau, le n°13 – Chat, se trouve dans l’eau, sous une palette qu’il vous faudra exploser dans le champ de plantation, et le deuxième, le n°29 – Corossol, se trouve de même sous une palette dans le champ, qu’il vous faudra casser afin de descendre et ramasser le tableau.

Puis, retournez au coffre cryptogramme pour récupérer le Casque ignifugé II.

Les autres localisations arrivent très bientôt…