Une tribu perdue | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Au camp d’Echo de la Pierre, vous trouverez plusieurs quêtes annexes dans Horizon Forbidden West. L’une d’elle, Une tribu perdue, est de niveau 15 et vous demandera d’aider des habitants égarés.

Localisation : donnée par Jaxx devant l’Echo de la Pierre, sud-ouest de Mélopée

Récompenses : 4125 XP + 2 points de compétence + 1 Peinture de visage Vengeresse Tenakth

Suivre Jaxx

Suivez Jaxx le long du chemin jusqu’à parvenir dans une grotte où vous attendent des Ténakth. Une fois la discussion terminée, suivez Sokorra jusqu’à Riveguet. Sur place, détruisez les machines qui vous attendent.

Rejoindre Riveguet

Il existe plusieurs solution pour accéder à la ville : trouver une arche pour ensuite utiliser l’Attracteur pour ouvrir une brèche sur un mur, ou tout simplement escalader les falaises proches puis planer jusqu’à la ville. Une fois dans la ville, repérez une plateforme où se trouve une caisse accrochée à une grue. Tirez dessus pour la faire s’écrouler et dévoiler un passage dans un bâtiment.

Tombez dedans puis tirer la caisse jusqu’à un mur un peu plus loin en direction du seul mur écroulé. Escaladez et poursuivez vers la grande tour. Utilisez l’Attracteur, circulez vers la gauche et montez. Au bout, retournez-vous et utilisez l’échelle pour accéder à la cache qu’il vous faudra forcer.

Jaxx et Sokkora sont en danger en bas. Utilisez votre Ailegide pour les rejoindre et éliminez les Bondisseurs et le Grande-Bouche (sensible à l’eau de purge). Suivez la cinématique puis rejoindre les deux compères à la grotte pour mettre fin à cette quête annexe. Toutes les autres quêtes d’Horizon Forbidden West sont à retrouver sur notre guide dédié.