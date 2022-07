Drone de recensement : Les Morisables | Soluce annexe Horizon Forbidden West

Si vous avez terminé l’Histoire principale d’Horizon Forbidden West, il ne vous reste plus que les activités tierces pour atteindre le 100%. Et ce n’est pas une mince affaire. Parmi les objets qu’il vous faudra retrouver se trouvent les drones de recensement renfermant de précieuses informations sur le Monde. Il en existe une dizaine éparpillés et l’un d’eux se trouve dans la zone des Morisables.

Où trouver le drone de recensement des Morisables dans Horizon Forbidden West ?

Pour trouver ce drone, il vous faudra vous rendre au Sud de la carte, tout près de la Tour des Larmes, un ensemble de bâtiments au niveau de l’ancienne « Las Vegas ». Un conseil, allez-y de nuit pour profiter des jolis panoramas s’offrant à vous. Il vous faudra pénétrer dans le bâtiment, puis grimper tout en haut de la tour autour de laquelle tourne le drone.

Une fois positionné devant vous, élancez-vous pour l’attraper et ainsi provoquer sa chute. Une fois le drone écrasé, fouillez-le pour récupérer le module 367 et l’apporter dans la salle de Gaïa.