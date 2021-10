Rusu vous a chargé, à l’issue de la quête précédente, de purifier les sanctuaires corrompus par l’esprit de Taro, dans le but d’ouvrir l’arbre gardien dans Kena: Bridge of Spirits. Répondant au nombre de quatre, ces sanctuaires n’attendent que vous.

Purifiez les quatre sanctuaires

Sanctuaire des bois

Face à l’homme masqué, prenez aussitôt à droite et traversez la rivière, en direction du premier objectif : le sanctuaire des bois. Poursuivez votre chemin jusqu’à un premier combat.

Vous affrontez ici un ennemi inédit : le papillon. Celui-ci vous lance des projectiles, donc privilégiez une élimination à l’arc dès que possible, au même titre que les autres ennemis à distance. Suivez le chemin jusqu’au bulbe corrompu en prenant garde à d’autres vagues d’ennemis au corps-à-corps de plus en plus redoutables. Purifiez le bulbe à la fin du combat.

Sanctuaire des eaux

Le sanctuaire des bois est libéré, partez donc au sud en direction de celui des eaux. Utilisez la fleur d’accroche situé tout près du sanctuaire, puis remarquez les deux symboles à son pied. Ceux-ci sont prêts à recevoir chacun un cristal bleu.

Allez les récupérer grâce à vos Rot et disposez-les comme demandé. Face au sanctuaire, effectuez quelques pas en arrière et faites un écho de bouclier avec L1 pour révéler le bulbe corrompu. Purifiez-le, vous voici à la moitié de votre quête.

Avant de partir pour le sanctuaire de pêche, vous pouvez récupérer quelques ressources, si vous le souhaitez. Remarquez la Larme de Forêt fraîchement apparue.

Utilisez-la pour nettoyer la corruption située derrière la dalle qui vous a servi à révéler le bulbe. Celle-ci cachait un bloc de pierre que vous devez amener à côté du point de téléportation non loin d’ici, afin d’accéder à une zone en hauteur recelant quelques récompenses.

Une fois en haut, déplacez la barrière en bois et retournez à la Larme de Forêt pour récupérer un Rot dans un tas de feuilles et purifier un sanctuaire de fleurs situé après un tronc couché.

Enfin, descendez au niveau des cascades et activez la dalle pour faire émerger des plateformes de l’eau. Dirigez-vous sur celle la plus à gauche et tirez à l’arc sur une petite pierre bleue. Vous serez alors surélevé et pourrez atteindre un coffre maudit. Eliminez rapidement des papillons afin de récupérer une grande quantité de cristaux.

Direction le sanctuaire de pêche, à l’est de celui des eaux. Franchissez les ruines situées près du point de départ du bloc que vous avez transporté et continuez jusqu’à un pont de branches. Vous distinguez sur la droite un passage.

Sachez que si vous l’empruntez, il vous mènera à un point de méditation augmentant votre santé. Pour y accéder, tirez une flèche sur la pierre bleue et montez sur les plateformes émergées. Une fois la méditation finie, un Rot se cache sous une pierre sur la droite, tout près.

Revenez au pont et suivez le chemin. Vous tomberez sur Rusu et la porte de l’arbre gardien. Comme prévu, il faut encore purifier les deux autres sanctuaires. À droite de l’arbre, vous pouvez observez trois socles lumineux. Au sein de la zone, trois statues ressemblant à des hiboux sont couchées au sol. Retrouvez-les et amenez-les sur leur socle. Pas d’inquiétude, leur emplacement se situe vraiment tout près, et il ne vous faudra pas longtemps pour mettre la main dessus.

En les remettant toutes à leur place, vous bénéficiez d’un apport conséquent de karma et de cristaux. Le détour vaut donc le coup. Reprenez votre chemin jusqu’au sanctuaire de pêche, en ouvrant les yeux et levant la tête. Vous tomberez là encore sur des ressources utiles.

Sanctuaire de pêche

Après quelques foulées, vous voici au bord de l’eau, près du sanctuaire. Pour purifier celui-ci, il va falloir toucher, avec votre arc, quatre pierres bleues situées autour du sanctuaire dans un ordre précis.

Cet ordre correspond aux bougies situées au pied du sanctuaire. Visez donc d’abord la pierre en hauteur située derrière le sanctuaire, puis celle à l’opposé. Touchez en troisième la pierre posée sur la rive sud puis en dernier celle positionnée sur la rive nord. Hâtez-vous car, sitôt la première pierre touchée, un temps imparti se lance. En cas de succès, vous pourrez alors purifier le bulbe.

Avant de partir pour votre dernier objectif, passez derrière le sanctuaire, sur la gauche, et pénétrez dans un cul-de-sac. Examinez les paniers de pêche et suivez la lueur qui s’en échappe. Enfilez votre masque de Taro devant elle pour visionner un de ses souvenirs.

Sanctuaire de l’arbre divin

Repartez vers le nord et remarquez une fleur d’accroche en hauteur sur une structure en bois. Hissez-vous, histoire de commencer votre ascension jusqu’à l’ultime sanctuaire. Escaladez les arbres au gré des parois gravissables. Assez tôt sur le trajet, faites un léger détour via une fleur d’accroche vers un arbre au loin afin de récupérer un Courrier des esprits.

Continuez jusqu’à un ascenseur. Traversez jusqu’au prochain arbre puis continuer d’escalader pour parvenir au niveau du sanctuaire. Des nouveaux ennemis vous accueillent.

Ces singes aux yeux violets vous lancent des flèches qui libèrent une onde de choc. À cette menace s’ajoute des papillons et d’autres adversaires qu’il va falloir rapidement éliminer sous peine d’être submergé. Utilisez les fleurs d’accroche pour aller de plateforme en plateforme et ainsi trouver de nouvelles fenêtres de tir, frapper au corps-à-corps, ou simplement rester mobile face au danger.

À l’issue du combat, le bulbe de corruption s’ouvre à vous. Purifiez-le. Avant d’utiliser l’ascenseur près du sanctuaire, visez une fleur d’accroche pour passer au niveau supérieur. Contournez l’arbre jusqu’à arriver à une tache au sol. Faites un écho de bouclier pour libérer un Rot. Toujours en hauteur, faites demi tour puis sautez en face de la fleur d’accroche pour tomber sur un seau. Laissez vos Rot en extraire une Larme de Forêt.

Positionnez-vous sur l’ascenseur puis, rapidement, actionnez-le et utilisez la Larme dans la foulée en amenant vos compagnons près de vous. Arrivé en bas, purifiez le sanctuaire de fleurs grâce à vos Rot transformés pour une fournée de cristaux et de karma sans détour. Désormais, direction l’arbre gardien, devant lequel nous sommes passés précédemment.

Pénétrez dans le sanctuaire de l’arbre gardien

Présentez-vous sur la dalle au sol et effectuez un écho de bouclier. Mauvaise surprise, un gros ennemi sort de la porte à peine ouverte. Nommé « le Capitaine des polisses », il ressemble aux gros ennemis à l’épée précédemment rencontrés, sauf que lui en tient deux. Et deux fois plus de lames, deux fois plus de dégâts. Soyez donc extrêmement prudent en privilégiant les roulades et l’étourdissement des Rot. Attention, il n’y a qu’avec deux jauges de courage que vous pourrez l’étourdir.

D’ailleurs, si vous avez une bonne fenêtre de tir, visez le point faible du boss représenté par un cristal jaune. Outre les dégâts accrus infligés, vous récupérez une bonne quantité de courage, très précieuse dans ce combat. Sitôt l’affrontement terminé, purifiez l’arbre gardien. Vous récupérez une deuxième relique de Taro : l’offrande de nourriture.

Kena: Bridge of Spirits est disponible sur PC, PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.