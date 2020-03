Snakeybus se mordra la queue sur consoles dans quelques jours

Titre particulièrement loufoque, très sympa le temps de quelques parties et funs à plusieurs, Snakeybus vient d’annoncer son arrivée sur consoles de salon. Le titre, déjà disponible sur Steam depuis le mois de mai dernier, va donc profiter d’un portage et s’ouvrir à d’autres joueurs.

Le concept de Snake mais à bord d’un bus

Pour résumer brièvement ce qu’est Snakeybus, c’est simple : c’est le concept de Snake mais en contrôlant un bus. Snake, vous voyez ? L’idée née sur bornes d’arcade dans les années 1970 et rendue célèbre grâce aux téléphones Nokio où l’on devait contrôler un serpent qui ne cessait de grandir et qu’il fallait éviter qu’il se morde la queue.

Chapeauté par Stovetop Studios, Snakeybus reprend le même objectif. A chaque fois que vous prenez des passants dans la rue, votre bus grandit. Cela se joue cette fois en vue conducteur, et l’on notera qu’un mode multijoueur est de la partie. Sortie prévue le 31 mars, sur PS4, puis le 2 avril sur Switch et enfin, le 3 avril sur Xbox One.