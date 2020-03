Snakeybus

Snakeybus est un jeu d'arcade et d'adresse qui rend hommage au concept né sur les bornes d'arcade et rendu populaire grâce aux premiers téléphones portables. On y contrôle un bus qui ne cesse de grandir en fonction des passagers qui montent dedans et l'objectif est bien sûr d'éviter de se rendrer dedans.