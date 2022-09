Le jeu Silent Hill: The Short Message vient d’être enregistré en Corée, une annonce imminente ?

On a l’impression de relayer en boucle les rumeurs autour de nouveaux jeux Silent Hill depuis quelques années, mais elles commencent enfin à se concrétiser et à donner raison aux différents insiders. Aujourd’hui, ce n’est pas un bruit de couloir que l’on rapporte, mais bien une information concrète en provenance de l’organisme de classification coréen, qui vient d’enregistrer une marque répondant au nom de Silent Hill: The Short Message.

Un nouvel épisode qui avait déjà fuité ?

Ce nom a été déposé par un éditeur nommé Uniana, qui selon Gematsu, a l’habitude de publier les jeux de Konami en Corée, comme eFootball 2023, aussi apparu dans le même listing que Silent Hill: The Short Message.

Maintenant que le doute n’est plus permis et que l’on sait que l’annonce du jeu ne devrait maintenant plus trop tarder (comme c’est souvent le cas après une fuite en provenance d’un organisme de classification), de quel projet Silent Hill pourrait-il s’agir ?

On sait que Bloober Team travaille sur la licence, notamment sur un remake du deuxième épisode selon les rumeurs. Etant donné que le studio doit d’abord finir Layers of Fears, on imagine qu’on ne parle pas de ce projet là, mais d’un projet qui aurait été confié à un développeur japonais, dont on ignore l’identité.

C’est ce dernier qui avait fuité il y a de cela quelques mois, et si on s’intéresse de près à ce qui était apparu dans la nature, on y voit la mention d’une particularité de gameplay mettant en scène des « SMS & de messages ». On aura donc vite fait de faire le lien avec Silent Hill: The Short Message, bien que l’on reste encore prudent jusqu’à une annonce officielle.