Silent Hill : Guillermo Del Toro réfute les récentes rumeurs à propos de son implication dans un nouveau jeu

Des années après son annulation, le cas P.T. reste encore en travers de la gorge des fans de Silent Hill, Guillermo Del Toro compris. Le réalisateur était présent lors des Game Awards afin de présenter rapidement son nouveau film, Nightmare Alley, tout en remettant un prix, et en glissant quelques références sur le projet Silent Hill sur lequel il devait travailler avec Hideo Kojima. Et si certains se sont empressés de croire que ses déclarations étaient des indices vers un retour d’une collaboration entre lui et le créateur japonais sur la série d’horreur, il n’en n’est rien.

Juste pour le plaisir de taquiner

Interrogé à ce sujet dans le podcast Happy Sad Confused, relayé par VG247, Del Toro s’est exprimé sur son passage aux Game Awards pour calmer le jeu. Il déclare alors n’avoir aucun projet de jeu en cours, et que son discours pendant la cérémonie avait surtout pour but de glisser un petit tacle à Konami :

« Je voulais juste titiller Konami, parce que je ne comprends pas. C’était si parfait, ce que nous allions faire était si passionnant. »

La frustration est donc encore bien présente chez le réalisateur, mais ce n’est pas pour autant qu’il travaille sur un nouveau jeu Silent Hill. Cela ne veut pas dire que l’on ne reverra pas la série bientôt, mais probablement pas avec la patte de Del Toro.