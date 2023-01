Silent Hill 2 : Bloober Team promet que le remake sera très fidèle au jeu de base

L’annonce était attendu de longue date, mais voir que Silent Hill 2 allait être remis au goût du jour a certainement mis quelques fans en émois. Tout comme cela a du en inquiéter d’autres, qui ont peur que la nature du jeu ne soit pas bien comprise par Bloober Team et que l’esprit du jeu original ne soit pas respecté. Le studio polonais a bien conscience de toutes ces inquiétudes et tient à rassurer les fans de la première heure : le remake sera bien fidèle au jeu de Konami.

Pas de trahison à prévoir ?

Dans une interview accordée à DreadXP, la responsable marketing du studio, Anna Jasińska, a tenu à préciser que ce remake intégrera évidemment des changements pour correspondre aux standards de notre époque, mais qu’il resterait fidèle au titre original :

« Nous nous concentrons sur le fait de retrouver cette atmosphère particulière et viscérale dans ce Silent Hill 2 modernisé. Les fans de longue date ne devraient pas s’inquiéter du fait que nous passions à côté de la particularité du titre. Nous allons rester fidèle au canon et à l’histoire tout en remodelant le gameplay et en mettant à jour les graphismes à jour. »

Autrement dit, pas de changement dans le récit à prévoir, mais des modifications de gameplay essentielles à mettre en place pour plaire à un public contemporain, comme la caméra à l’épaule.

Anna Jasińska explique également que Bloober Team n’a pas été le seul studio a être en lice pour développer ce remake, mais c’est bien le concept du studio qui a remporté l’adhésion de l’éditeur :

« Nous n’étions pas les seuls prétendants. De nombreux autres studios se disputaient également la chose, mais finalement, notre concept a été celui qui a volé le cœur de Konami. Ils ont reconnu notre engagement et notre passion pour l’horreur, et rien que cela, c’était déjà une énorme récompense pour nous. »

Toujours pas de date de sortie pour ce Silent Hill 2 Remake, qui arrivera sur PC et PlayStation 5.