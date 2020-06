Shing! : Une vidéo de gameplay et quelques screenshots

Mass Creation a publié une vidéo de gameplay ainsi que des screenshots pour leur prochain jeu d’action arcade, défini comme un beat’em up coopératif : Shing! (dont vous pouvez voir notre aperçu).

Des démons et boss en tout genre

Shing!, le prochain beat’em up coopératif à la direction artistique très efficace va vous permettre de découvrir une expérience de collaboration très agréable. Vos guerriers auront chacun leurs propres forces, et vous allez pouvoir switcher entre eux à tout moment et en un instant afin de faire des combos, de ressusciter des alliés ou de conserver les attaques ultimes en quelques sortes pour plus tard.

Tout au long de l’aventure, vous découvrirez des défis passionnants où vous allez pouvoir tester vos compétences et vos réflexes dans des scénarios plus qu’ardus. A noter que vous pourriez y jouer jusqu’à quatre joueurs… que demander de plus? La coopération sera de mise tout au long de votre aventure.

Shing! sortira cet été sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.