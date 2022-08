Accueil » Actualités » Sherlock Holmes: The Awakened dévoile son premier trailer angoissant et ouvre son Kickstarter

Le studio ukrainien Frogwares vit depuis des mois une période des plus compliquées, avec la guerre qui ravage le pays. Mais le travail continue au sein des équipes, avec un nouveau projet décrit comme étant de moindre ampleur. Il se trouve que ce projet n’est autre que Sherlock Holmes: The Awakened, qui reprend le jeune Sherlock de Chapter One pour l’intégrer dans ce remake du jeu de 2006. Le titre a été officialisé la semaine dernière, et on découvre un premier trailer pour nous plonger dans l’ambiance.

Une campagne Kickstarter déjà réussie

Sherlock et Watson vont donc vivre une aventure par comme les autres dans ce remake, qui prendra notamment place dans les bayous de la Nouvelle-Orléans, en plus d’autres lieux à visiter. L’ambiance promet d’être sombre, avec des tas de références au mythe de Chtulhu.

Mais pour mener à bien ce projet, le studio a besoin de sa communauté. Un Kickstarter a été lancé il y a peu, demandant un peu plus de 70 000 dollars pour finaliser le jeu. Les fans du studio se sont déjà mobilisés et la campagne a déjà atteint son but premier, avec près de 100 000 millions de dollars à l’heure où l’on écrit ces lignes.

Le studio a aussi publié une vidéo qui explique comment les équipes vivent dans ces conditions difficiles, expliquant un peu mieux les besoins d’une campagne comme celle-là.

Sherlock Holmes: The Awakened Remake sortira sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch et PC à une date encore inconnue, mais pas avant mi-2023 au plus tôt.