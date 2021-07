Sherlock Holmes Chapter One : Gameplay, monde ouvert… Toutes les infos en vidéo

Annoncé il y a un peu plus d’un an, Sherlock Holmes Chapter One est le prochain volet des aventures de notre détective en jeu vidéo. Toujours développé par Frogwares, grand habitué des adaptations de Sherlock Holmes, il s’agit d’un jeu d’aventure et d’enquête en monde ouvert qui nous retracera les premières histoires du personnage fictif de Sir Arthur Conan Doyle.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, on vous résume tout ce qu’il y à savoir dans cette vidéo. Pour rappel, Sherlock Holmes: Chapter One sortira fin 2021 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series.