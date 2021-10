Sherlock Holmes: Chapter One nous présente les talents du détective en vidéo

Plus qu’un petit mois avant de retrouver un Sherlock dans la fleur de l’âge, prêt à en découdre avec un tas de mystères dans Sherlock Holmes: Chapter One. Le titre a récemment annoncé qu’il arriverait en deux temps, d’abord sur next-gen, et continue maintenant de nous présenter tout son gameplay avec une nouvelle vidéo.

Incarnez le détective

Ce nouvel extrait de gameplay tient donc à nous montrer toutes les capacités de déduction de ce jeune Sherlock, avec des phases d’enquête où l’on pourra parler à divers PNJ à travers l’île pour récolter des indices. Il faudra ensuite prendre des choix pour orienter l’investigation, au risque de se tromper de coupable si l’on a pas été assez attentif.

Sherlock Holmes: Chapter One sortira sur PC, PS5 et Xbox Series le 16 novembre, puis plus tard sur PS4 et Xbox One.