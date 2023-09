Le Set Mario Kart 8 Deluxe Pass Circuits Additionnels est disponible en précommande, voici où le trouver

La Switch doit en partie son excellente longévité à l’indémodable Mario Kart 8 Deluxe, qui occupe régulièrement la tête des ventes alors même qu’il est sorti il y a maintenant plus de six ans. Son Season Pass lui a sans doute permis de grapiller encore quelques millions de ventes et et Nintendo compte capitaliser sur ce ce Pass d’extension maintenant qu’il arrive à son terme. C’est pourquoi il compte sortir une version physique de cette vague de DLC, à un prix un peu plus élevé mais avec quelques bonus en retour. Si vous avez l’âme d’un collectionneur ou que vous adorez simplement cet épisode, voici où trouver le Set Mario Kart 8 Deluxe Pass Circuits Additionnels.