Une série télévisée Fallout en préparation du coté de chez Amazon

Celle-là, il faut avouer qu’on ne l’a pas vu venir. Une série Fallout a bien été teasée par Amazon. On assiste depuis quelque temps à de plus en plus d’univers de jeux portés sur le petit écran. Il faut dire que la série The Witcher a bien montré la voie.

Jonathan Nolan, papa de Westworld, à la baguette

Cette fois-ci, ce n’est pas Netflix, mais Amazon qui va se charger de produire cette série. Jonathan Nolan, co-créateur de la série Westworld et frère du réalisateur Christopher Nolan sera donc aux commandes, accompagné de Lisa Joy avec qui il a déjà travaillé sur cette même série. Ces deux derniers se sont rapidement exprimés sur cette nouvelle :

« Fallout est l’une des plus grandes séries de jeux de tous les temps. Chaque chapitre de cette histoire incroyablement imaginative nous a coûté d’innombrables heures que nous aurions pu passer avec la famille et les amis. Nous sommes donc extrêmement heureux de nous associer à Amazon Studios, à Todd Howard et au reste des créateurs brillants de Bethesda pour donner vie à cet univers massif, subversif et obscurément drôle. »

De l’autre côté, c’est Todd Howard, producteur exécutif de Bethesda Game Studios qui s’est félicité de cette nouvelle :

« Au cours de la dernière décennie, nous avons examiné de nombreuses façons de faire apparaître Fallout à l’écran. Mais il était clair dès le moment où j’ai parlé pour la première fois avec Jonah et Lisa, il y a quelques années, que c’était eux et l’équipe de Kilter qui feront bien les choses. Nous sommes d’énormes fans de leur travail et nous ne pourrions pas être plus excités de travailler avec eux et avec Amazon Studios. »

Pour l’instant, pas de date à l’horizon. On sait seulement que la série vient juste de rentrer en préproduction.