L’un des personnages les plus populaires de la licence The Witcher avait brillé par son absence lors de la première saison du show Netflix, mais la saison 2, actuellement en tournage, permettra enfin d’introduire Vesemir. La production a aujourd’hui révélé qui jouerait le mentor de Geralt, et l’heureux élu n’est autre que Kim Bodnia.

Luke ne deviendra finalement pas Vesemir

L’acteur danois ne vous dit peut-être pas grand chose si vous n’êtes abonnés qu’aux séries américaines, en dehors du fait qu’il joue un rôle dans la série à succès Killing Eve. Certains fans pourraient se montrer déçus de ce choix s’ils espéraient encore que Mark Hamill, qui avait manifesté son intérêt pour le rôle (de façon comique), prête ses traits au célèbre sorceleur.

Avant de juger de ses performances, on pourra au moins reconnaître que Kim Bodnia a en tout cas le physique pour jouer Vesemir, ce qui est déjà ça de pris. Il y a fort à parier qu’il donnera de la voix pour le film d’animation qui arrivera dans les prochains mois, qui se concentrera justement sur Vesemir.

Mentionnons aussi que Kristofer Hivju (Tormund dans Game of Thrones) sera aussi présent au casting de cette deuxième saison. Il interprétera le rôle de Nivellen, un homme transformé en bête à cause d’une malédiction.

Rappelons que la saison 2 de The Witcher arrivera probablement en début d’année 2021.