Selon des analystes, la PS5 Pro devrait se vendre presque autant que la PS4 Pro malgré son prix

Une PS5 Pro à la hauteur de la PS4 Pro ?

Bien entendu, le prix de la PS5 Pro sera un facteur très important pour son succès. La console ne s’adresse pas à tout le monde, à l’image de la PS4 Pro qui était finalement très minoritaire dans la part des ventes de la PS4. Mais enterrer la machine dès maintenant, c’est peut-être aller un peu vite pour un cabinet d’analyste dont les propos ont été recueillis par VGC.

Piers Harding-Rolls, d’Ampere Analysis, est cependant d’accord pour dire que le prix sera un frein, à l’inverse de la PS4 Pro dont l’augmentation face à la PS4 de base n’était pas aussi massive :

« Le prix de la PS5 Pro suscitera inévitablement beaucoup de commentaires. L’écart de prix entre la PS5 et la PS5 Pro se situe entre 40 et 50 %, ce qui est nettement plus que l’écart entre la PS4 et la PS4 Pro au lancement. Aux États-Unis, la PS4 Pro a été lancée à 399 $ et la PS4 slim était à 299 $ à l’époque, soit un écart de 33 %. »

Malgré cela, il table sur 1,3 millions de consoles vendues d’ici la fin d’année 2024, contre les 1,7 millions de la PS4 Pro. Sur toute la durée de vie de la console (d’ici 2029), Ampere Analysis prévoit environ 13 millions de ventes pour la PS5 Pro, soit une petite baisse face aux 14,5 millions de la PS4 Pro.

Et si le cabinet indique un tel score, c’est surtout car Sony fait face à l’absence de concurrent. Xbox délaissant de plus en plus ce marché et Nintendo jouant sur un autre tableau (loin de la course à la puissance), Sony se retrouve avec un monopole qui lui permet de tenter un tarif aussi élevé, pour une machine qui n’aura de toute façon aucun rival.

Une réception peu engageante

Pour le moment, il est difficile d’imaginer cela lorsque l’on voit l’accueil glacial réservé à la PS5 Pro. Pour le moment, à l’heure où l’on écrit ces lignes, la vidéo d’annonce de la console affiche 158 000 dislikes contre 51 000 likes seulement, ce qui n’est pas un bon ratio. C’est évidemment peu pour juger de l’avenir d’une console, mais la réception n’est sans doute pas celle voulue par PlayStation.

Il est intéressant de noter que sur Amazon, le lecteur de disque détachable ainsi que le support vertical de la PS5 Slim (qui seront compatibles avec la PS5 Pro) viennent de grimper très haut dans le classement des ventes. Le volume de ventes reste malgré tout inconnu donc cela ne veut pas forcément dire que ces accessoires se vendent par palettes, et il faut aussi prendre en compte l’hypothèse que ces produits sont déjà ciblés par les scalpers, prêts à les revendre à prix d’or en cas de rupture de stock lorsque la PS5 Pro sera sur le marché.

Le vrai premier indice sur le succès ou non de cette console nous sera donné le 26 septembre, date à laquelle les précommandes ouvriront sur le PlayStation Direct.